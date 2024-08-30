衞冕第1擊 滿貫大破晉龍WTS

香港籃球銀牌賽男子高級組昨晚假灣仔修頓場館舉行，衞冕的滿貫面對晉龍WTS，首節落後下以98比65大勝。

上屆銀牌賽冠軍滿貫今季有內線強援蓋帝斯離隊，今場派出雙星蔡再懃、惠龍兒搭配林俊光、蕭瑋耀和鄧志恒擔任正選出擊。晉龍WTS首節積極搶攻，區浩軒單節攻入9分，加上射手劉子禮連續轟入兩球三分球後，以23比20領先第1節。次節「綠軍」強勢反擊，蔡再懃及惠龍兒帶領球隊打出一段13比0攻勢，反超前44比36完半場。

換邊後，晉龍WTS延續三分球攻勢，安家仲和區浩軒先後外線得分，林卓賢更避過身高逾2米的惠龍兒投進「三分彈」，追至僅落後2分。蔡再懃單節8分還以顏色，助滿貫以64比58繼續領先。

5人「上雙」惠龍兒22分 滿貫勝在兵源充足，第4節繼續不斷向對手施壓，令晉龍WTS體力急降，失誤增多。滿貫的蕭瑋耀命中三分球，單節取10分，林俊光亦接連跳投得手，加上楊子豐、張彬賢、蔡再懃等人上籃得分，最終滿貫以98比65迎來勝利。

滿貫今場5人得分上雙，惠龍兒取全場最高22分，蔡再懃收穫20分7助攻，另有張彬賢、蕭瑋耀和林俊光各得13、12和10分。晉龍方面，區浩軒22分5籃板，安家仲轟5記三分球得16分。圖、文：余樂詩、李章杰