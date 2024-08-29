勝方次圈兩場重頭戲 滿貫香港東方分途出擊

香港東方 徐遠成 (中間藍衫)

本地銀牌男籃賽強者歸來！灣仔修頓場館今日上演勝方次圈兩場重頭戲，首場將有衞冕之師的滿貫以原班底強勢亮相，迎戰士氣高漲的晉龍WTS。尾場另一爭標熱門的香港東方對陣崇德飛鷹，前者派出多名青年軍或刮起「青春風暴」。藍綠兩軍新一季銀牌賽將如何帶來衝擊，令人期待。

滿貫繼續有台灣教練徐仲毅領軍，除美籍外援蓋帝斯轉投永倫、張偉康及葉俊鋒分別加盟康仁福建和晉龍WTS，主力球員惠龍兒、蔡再懃和李琪等人繼續留守坐鎮，整體陣容沒有太大改動。值得一提，滿貫加入了近年在學界為拔萃男書院屢奪佳績的陳偉邦，這名年輕球員能否產生化學作用，亦是比賽看點之一。另外，作為今年新晉球隊，晉龍WTS上仗勇挫晉裕，且看今場能否抵擋綠軍的進攻，再讓球迷留下深刻印象。

「英華雙子」刮起青春風暴 尾場方面，香港東方今年繼續有巴拿莫域掛帥，上季在這位來自波斯尼亞的主教練首年執教下，即奪得暌違6年的甲一聯賽總冠軍。不過，隨著韋思庭和黃浩賢相繼離隊，加上今季銀牌賽未有派出新外援及奪冠功臣梁嘉顯等人情況下，一舉提拔5名東方青訓新力軍。其中包括「英華雙子」吳委峻及鍾子豪，以及鍾志榮、鍾祖豪和黃雋羲，球隊蓄意以活力四射的新陣容在今次賽事爭標，徐遠成上季經歷受傷缺陣後，至今終於復出。

至於加盟崇德飛鷹的黃浩賢將迎來首戰倒戈鬥前東家，而飛鷹上仗以6分差距險勝康仁福建，奧斯汀和呂銘彥會否承擔更多落場時間及得分，勢成跨越高山擊敗勁敵的關鍵。

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