8月31日滿48歲的韋斯活，球員時期出身自曼聯青訓，曾效力錫周三及巴拉福特等英格蘭球會，退役後執教過阿富汗國家隊及印度球會班加羅爾等隊伍，領軍班加羅爾期間，兩度奪得印度超級聯賽冠軍。日前才抵港的韋斯活受訪時表示，盼望能協助港隊進步：「睇番港隊之前啲比賽，對住伊朗等強隊都有力頑抗，希望運用之前帶阿富汗嘅經驗，提升港隊嘅世界排名。」

下月隨隊赴斐濟踢三角賽

港隊剛於周一公布赴斐濟出戰三角賽的決選名單，韋斯活強調自己未有參與點兵，但會以主教練身份陪同港隊出發，惟領軍重任暫時落在教練團成員盧斯爾身上：「我仲需要少少時間熟悉班球員，所以9月同港隊去斐濟，但唔會落手帶住。」足總主席霍啟山則稱韋斯活經驗豐富，相信能帶領港隊向前：「韋斯活喺歐洲同亞洲足協，都攞到Pro License（專業教練牌照），相信幫到港隊手。」他又提到港隊在9至12月皆有「東亞盃」外圍賽等國際賽事應付，盼對方與球員磨合後展現新踢法。圖／文：鄧文滔、文嘉靖