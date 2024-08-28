IPC開綠燈取消殘奧五環紋身禁令

巴黎殘奧揭幕前夕，國際殘奧委員會（IPC）透過媒體宣布，正式解除殘奧運動員展露紋身的禁令，意味運動員毋須遮掩身上的紋身。

運動員毋須再作遮掩 據IPC舊規定，過去參加殘奧的運動員，如身上有任何涉及其他品牌標誌的紋身，包括奧運官方的五環標誌，都必須遮蓋起來，否則可能面臨處罰甚至被取消參賽資格，惟巴黎殘奧將放寬限制，IPC首席品牌和傳播官史賓斯宣布：「擁有此類五環紋身的運動員，毋須再作遮蓋。」

此前作出禁令的主因，是由於奧運會及殘奧會分別由國際奧委會（IOC）及國際殘奧委員會（IPC）兩個不同機構主辦，兩者雖有緊密合作，惟組織及管理上屬獨立自主運作。IPC發言人就曾於8月中明言：「任何形式的身體廣告都是不被允許的，包括奧運五環紋身。」

對於紋身禁令解除，35歲的美國殘奧泳手加西亞托爾森表示歡迎，他透露自己身上就刺有奧運五環：「比賽前除了游泳帽及泳鏡，我還需要準備一支馬克筆塗蓋紋身。我的紋身不僅代表着參加奧運，它更象徵我的運動生涯追求卓越的歷程。」