巴黎殘奧周四凌晨開幕 23港將展爭牌之旅

2024年巴黎殘奧會於香港時間周四凌晨2時舉行開幕禮，隨即展開持續12天激戰。港隊派出23名代表力爭殊榮，大部分代表隊成員已抵達比賽場地，積極備戰務求為港爭光。香港政府再度購入轉播權，鼓勵市民收看直播撐港隊。■文：李章杰

今屆殘奧開幕禮於香榭麗舍大道及協和廣場上演，雖然有別於巴黎奧運在塞納河舉行，但亦是殘奧首次在傳統體育館以外的場地舉行開幕儀式，更允許公眾沿途觀看，令人期待。今屆殘奧雲集全球185個國家或地區的4,400名好手參加，22個運動專項上演549項賽事，巴黎18個名勝地標化身成比賽場館，包括巴黎大王宮美術館、艾菲爾鐵塔體育場及拉夏貝爾門體育館等。首個比賽日誕生23面金牌，涵蓋殘疾人田徑、單車、游泳和跆拳道，9月8日煞科日將決出殘疾人游泳、輪椅籃球等項目獎牌。

朱文佳「世一」身份出擊 開幕禮港隊由陳浩源和王婷莛擔任持旗手，港隊上屆東京殘奧獲2銀3銅，今屆獎牌希望落在羽毛球朱文佳身上，這位上屆銀牌得主，在男單短肢組別SH6級中以「世一」身份亮相巴黎，此外39歲的輪椅羽毛球運動員陳浩源上演「最後一舞」，「輪椅劍后」余翠怡和硬地滾球梁育榮兩位「六朝元老」，亦繼續為港出戰。曾獲選為「十大再生勇士」、射箭運動員危家銓，以及去年當選「十大傑出青年」的硬地滾球女將何宛淇，同屬今屆港隊焦點。

朱文佳屬港隊獎牌希望。 王婷莛及陳浩源將擔任持旗手。 陳浩源