金牛再贏闖季後賽次圈

2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽首圈，香港金牛周日晚作客以100比82再贏江西贛馳，直落場數2比0晉級，隊史首度晉級NBL季後賽次圈，將與長沙灣田勇勝合演5場3勝的系列賽，爭逐總決賽資格。香港金牛將在周五主場出戰迎季後賽次圈首場對決。

金牛上輪以在主場以33分大破江西贛馳，今仗作客續用「勝利正選陣容」，由鍾斯、卡頓、刁展望、孫晨然和朱松瑋先發。首節金牛打出一段7比0攻勢後，孫晨然再大灑「三分雨」，第1節以33比26領先。第2節江西雖一度將比分收窄至3分，惟鍾斯關鍵時刻挺身而出，助金牛重拾優勢，以56比48返入更衣室。

同長沙灣田勇勝爭入決賽 換邊後，香港金牛仍主導形勢，第4節港將楊睿騏表現搶鏡，進攻、防守都交足功課，單節10分鐘內交出7分及2助攻，最終金牛100比82再下一城，總場數贏2比0晉級季後賽次圈。晉級後的香港金牛次圈將對陣長沙灣田勇勝，兩軍在常規賽有4次交手紀錄，金牛錄得3勝1負，雙方會在周五上演5場3勝中的第1戰。