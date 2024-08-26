王康怡昆山網賽收穫冠亞

香港網球女將王康怡出戰女子職業巡迴賽W35昆山站傳來喜訊，先夥拍中華台北球手李亞芯贏得女雙冠軍，迎來個人今季第4個雙打錦標。王康怡隨後再出戰女單決賽，火併頭號種子中國的施晗，港將雖以0比6及5比7落敗未能封后，今站賽事仍收穫冠亞各一。