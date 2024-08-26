8月26日(一)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月26日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
全國風翼冠軍賽兩港將亞洲最強
（中國香港滑浪風帆會圖片）
香港滑浪風翼代表隊日前出戰於福建省平潭縣舉行的滑浪風翼世界盃中國站暨全國風翼冠軍賽，上周六及周日因風勢不足未能進行賽事，賽會按首3個比賽日決出最終名次，港將何允輝及魏瑋恩（圖）同樣在亞洲區多位選手中排名第一，兩人首膺全國冠軍。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240826-0826_00286_037/全國風翼冠軍賽兩港將亞洲最強
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc