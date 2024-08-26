全國風翼冠軍賽兩港將亞洲最強

香港滑浪風翼代表隊日前出戰於福建省平潭縣舉行的滑浪風翼世界盃中國站暨全國風翼冠軍賽，上周六及周日因風勢不足未能進行賽事，賽會按首3個比賽日決出最終名次，港將何允輝及魏瑋恩（圖）同樣在亞洲區多位選手中排名第一，兩人首膺全國冠軍。