謹記亡父教誨安家仲要做到最好

作為晉龍ＷＴＳ球員兼隊長的安家仲（安仔），過去一年經歷喪父之痛的人生低潮，但回憶與父親一席話，令「安仔」重新振作，帶領球隊升班：「爸爸一直希望我成為球隊的核心，帶隊重返甲一，雖然他未能親眼見證，但我相信他一定為我們感到驕傲！」

從挫敗中學習 過去的日子，安家仲要球場和醫院兩邊奔波，令「安仔」最痛的是，上季季中期收到父親因病離世的打擊，但他告誡自己不能因此輕言放棄：「對手不會因為我的情緒而留手，沉澱過後，我決心在季後賽全心投入，作最後衝刺。」

說到這裏，他回憶起與父親最深刻的一次對話：「記得最初來到球隊，當時球隊成績比較差而降班，當刻不禁落淚，但爸爸安慰我：『不打緊，遲些再找機會升班，最緊要是自己學到幾多。』他是位好爸爸和好丈夫，亦是一位很在乎球員的教練，我會永遠記住這段回憶，承諾會好好照顧媽媽、專心打好籃球。」

曾打過3年有『老大哥』帶隊的甲一聯賽，如今「安仔」的角色比以往大有不同，他直言：「現在我希望能夠擔當更多責任，作出更大貢獻，新季球協助球隊打入前6！」