傳承安Sir精神不斷求進 再戰甲一晉龍WTS拚盡所有

時光飛逝，轉眼間晉龍WTS籃球隊已經在甲二聯賽拚搏了7年。2014年晉龍WTS以甲一球隊的身份亮相，但其後由於種種原因，在2017年不得不降班到甲二。然而，球隊重整旗鼓繼續奮戰，憑藉教練和一眾球員的不懈努力，終於在今年初重返闊別多年的甲一舞台。

教練黃志明（Ming Sir）在2019年接手晉龍WTS，承接了因病離世的前教練安慶健（安Sir）的工作，讓他親眼見證球隊這場振奮人心的歷程，「接過球隊的兩年間，成功帶領球隊重返甲一，算是圓了安Sir心願。」Ming Sir續道：「安Sir帶隊多年，球隊的進步有目共睹。現在我接棒，希望能夠延續他的精神。」

以年輕活力挑戰列強 在黃志明帶領下，球隊在今年初的甲二聯賽贏得冠軍，重返甲一。「這是球隊共同努力的結果！新球季陣容上作出了很大調整，只為增強在甲一聯賽的競爭力，僅保留5名原有球員，希望以一支充滿活力和拚搏精神的年輕球隊，迎接新挑戰。」

Ming Sir期待年輕球員包括徐澤成、鄒俊國等透過與強隊交鋒，吸取經驗。他特別點名3名球員：「希望安家仲能夠達成父親安Sir的心願，成為獨當一面的球員。其次是王健朗，他雖然未打過甲一，但經常自發加操及健身。此外區浩軒今年回歸，希望他將來能像梁嘉顯一樣，成為擔起重任的射手。」

對於新球季目標，Ming Sir坦言現階段以護級為主。最後黃志明寄語一眾晉龍球員：「上到甲一要進步，最講求自己的心態，就算輸波都要有付出、對自己有交代。此外，時間管理也很重要，如何在各方面取得平衡，調整作息、飲食和生活習慣的紀律性，將會是自我提升的重要課題之一。」

晉龍WTS職球員銀牌賽名單 領隊及主教練：黃志明

助教：李兆權、馮浩賢、詹俊維

球員：安家仲、林卓賢、區浩軒、王健朗、李嘉煒、葉俊鋒、鄒俊國、徐澤成、黃子聰、莊鍵輝、劉嘉榮、魏詠輝、劉子禮、羅卓熙

圖/文：李章杰

晉龍ＷＴＳ（右）早前在銀牌男籃贏波晉級。 教練黃志明（黑衫）帶領球隊重返甲一。 劉嘉榮