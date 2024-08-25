香港殘奧代表團出發巴黎 陳浩源王婷莛任開幕禮持旗手

今屆巴黎殘奧會於8月29日凌晨揭幕，港隊大軍昨日正式出發，代表團團長梁禮賢宣布，輪椅羽毛球運動員陳浩源以及乒乓球女將王婷莛，將擔任開幕禮持旗手。

港隊今屆派出23名運動員出戰殘奧，代表團團長梁禮賢昨日聯同危家銓、陳浩源、朱文佳、陳睿琳等射箭、羽毛球及游泳代表啟程出發，輪椅劍擊代表鍾婉萍雖非同日赴巴黎備戰，但仍現身撐場。

梁禮賢出發前發表感言，同時宣布由陳浩源及王婷莛，擔任開幕禮持旗手，他解釋：「因為硬地滾球的梁育榮，以及羽毛球的朱文佳，在開幕禮翌日已有比賽，不太方便出任持旗手，而翌日未有比賽的王婷莛和陳浩源，在上屆東京殘奧都有獎牌落袋，因此決定以他們作持旗手。」

團長梁禮賢：冷氣問題已解決 談到奧運選手村不設冷氣供應惹來選手不滿，梁禮賢大派「定心丸」，表示已解決相關問題：「港隊早前完成奧運之後，都有留下足夠的冷氣機給我們使用，我們亦已派同事到當地探路，發現選手村膳食安排有明顯改善，分量充足，當然代表團亦會在法國做好準備，隨時為運動員提供支援。」

上屆東京殘奧獲得1銅的陳浩源，對被選為開幕禮持旗手之一，坦言驚喜和感動：「沒想過能夠有機會擔任持旗手，因為代表隊內不少運動員，都曾在殘奧有好成績，自己在開幕禮翌日沒有比賽，因而被選為持旗手，最後1屆殘奧總算完成另一項成就。」

陳浩源又提到會傾盡全力，盼在市民心中留下好印象：「始終港隊未培育出另一名輪椅羽毛球運動員，因此我退役後，此項目有機會在香港失傳，我希望在殘奧打出最高水平，讓市民知道香港曾經培訓出1位出色的輪椅羽毛球運動員。」

圖、文：鄧文滔