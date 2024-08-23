標準流浪簽18歲金道賢

港超聯球會標準流浪昨在社交平台宣布，簽入年僅18歲的南韓中場金道賢，成為這位年輕球員職業生涯首間球會。雖然職業生涯在異鄉起步，但金道賢未感緊張：「好高興能夠在香港展開球員生涯，我知道有不少南韓球員曾經或正在香港球隊效力，更認識國家隊球員金信煜，他是我父親的朋友。」