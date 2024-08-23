體育

標準流浪簽18歲金道賢

港超聯球會標準流浪昨在社交平台宣布，簽入年僅18歲的南韓中場金道賢，成為這位年輕球員職業生涯首間球會。雖然職業生涯在異鄉起步，但金道賢未感緊張：「好高興能夠在香港展開球員生涯，我知道有不少南韓球員曾經或正在香港球隊效力，更認識國家隊球員金信煜，他是我父親的朋友。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc