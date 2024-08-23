日本羽賽次圈鄧謝配反勝過關

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪昨於日本公開賽次圈賽事，以局數2比1反勝印尼組合，晉級8強。至於女雙楊雅婷/楊霈霖則不敵賽事頭號種子、世界排名第2的南韓組合白荷娜/李紹希，16強止步。

日本羽毛球公開賽8月20至25日於日本橫濱市舉行，由於賽事為世巡賽超級750等級賽，根據規定，單打世界排名前15、雙打前10球手不得缺席750等級以上賽事，否則將要罰款5,000美元（約38,977港元）。巴黎奧運香港混雙代表、世界排名第8的鄧俊文/謝影雪休息僅兩周再度出擊，32強淘汰中華台北組合後，昨在16強大戰印尼的Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati。首局「鄧謝配」以17比21告負，其後連贏21比10、21比12反勝，晉級8強。