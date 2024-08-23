傑志女足赴不丹出戰亞冠外

上季衞冕女甲聯賽冠軍的傑志，昨午啟程赴不丹出戰「亞冠盃」D組外圍賽。主教練張寶春表示，當務之急是要讓球員適應當地環境，以免被高原反應影響發揮。

張寶春︰先克服高原環境 傑志女足今次會經曼谷轉機，預計在今日早上才抵達不丹，之後分別在28日和31日出戰兩場分組賽。而球隊為提升狀態，在本月17至20日亦提前到中國佛山三水集訓，日前亦宣布簽入朱承彥、Mika Simons、蘇保雨及黃子盈4名新球員。是日「藍鳥」除主教練張寶春外，前男子一隊主教練朱志光、連同20名球員亦一同出發，不過李穎恩和新加盟的翼鋒黃子盈因傷未有隨隊。

「寶春Sir」在出發前接受訪問，他表示球隊加入幾名新兵後，調動更靈活：「加咗幾個新球員之後，防線比之前更加完整，而且佢哋畀到新元素球隊，令我哋可以因應唔同情況，轉變踢法。」「寶春Sir」提到當前最重要任務，是盡快讓球員適應不丹氣候，發揮應有水準：「球隊已經做足準備，最驚係球員去到不丹，有高原反應，希望大家去到嗰邊之後，唔使花太多時間適應。」圖、文：李浚湣