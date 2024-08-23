「雙槍」發威康仁福建復活

周三晚香港籃球銀牌賽男子高級組尾場，在修頓場館上演負方「生死戰」，康仁福建憑「新雙槍」張偉康和林俊達合轟36分，以77比67淘汰建龍飛馬，成功復活。

開局雙方較為手緊，數分鐘僅得單位數得分。福建及時轉換策略，殺入顏色地帶博得多個罰球機會，首節15比14些微領先。第2節飛馬換入張馳岳增加活力，不過隨着福建張偉康三分波開齋，成功帶動眾將進入「得分模式」，一口氣打出17比0攻勢，助福建以45比28完上半場。

下半場飛馬壞消息接踵而來，先有小將畢鈞皓在激戰中被撞爆嘴唇，第4節黃嘉棟又發生碰撞導致左手甩骹，但眾將未放棄，繼續奮戰收復失地，在這兩節分別打出17比17、22比15的單節比分，更成功限制「Hot hand」的張偉康起手，可惜仍未能扭轉敗局，康仁福建以77比67勝出，奪得晉級負方次圈資格，將於9月3日惡鬥滿貫或晉龍WTS之間的負方。

林俊達張偉康合轟36分 今仗福建3人得分上雙，其中「雙槍」張偉康和林俊達同得18分，黃子謙亦貢獻13分。建龍飛馬曾浩然取得全隊最高的12分，張馳岳則有10分進帳。圖、文：李章杰