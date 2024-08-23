訪Go Park頒獎兼落場「百厭」畢拿球迷勁Like

NBA球星占美畢拿香港之旅去到最後一站，於周三亮相西沙Go Park出席「以我為名」籃球挑戰賽決賽。除了以嘉賓身份為勝者加冕，更於賽後與年輕球員進行3對3切磋，並勉勵香港所有年輕球員，勇敢追夢。

勉勵本地年輕球員勇敢追夢 這項籃球挑戰賽自上月開始，超過250位年輕球員經歷海選、選拔賽、邀請賽、雙循環賽重重難關，決出16位來自男、女子冠軍隊伍的球員進身是日賽事。總決賽為三局兩勝制「單對單」，女子組冠軍戰由來自林大輝中學的劉倬熒，火併兆禧先鋒的藍梓旗。兩位女將實力相當先各贏一局，決勝局激鬥至讀秒階段打成3比3平手，藍梓旗持球5秒違例送出球權，比賽延長至加時，最終由劉倬熒突破上籃終結比賽稱后。

男子組決賽方面，由東方青年軍的Anthony Groot Baltink與AAU CANADA的楊子誠對壘。楊子誠首局射入壓哨球先下一城，惟Anthony未有氣餒，繼續利用身高優勢，以4比1、7比5連贏兩局，大逆轉奪冠。

占美畢拿為賽事獲獎的球員頒發獎盃，並寄語年輕球員要「勇敢追夢」，這位NBA巨星更親自落場與他們進行一場3Vs3對決，還表演大力入樽炒熱氣氛。最後畢拿繞場與球迷自拍合影並送上親筆簽名，為今次的香港之旅畫下圓滿句號。

劉倬熒除於女子組稱后，更成功收穫偶像占美畢拿簽名，對此感到非常興奮，大讚畢拿「好玩得」︰「見到Jimmy在活動期間周圍走，不會『企定定』，好搞笑、好活潑！」圖、文：李章杰