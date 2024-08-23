祖高域爭衞冕 衝擊5大紀錄

今屆美網正賽將於8月26日上演，現時世界排名第2，早前首奪奧運金牌的塞爾維亞名將祖高域已飛抵紐約備戰。假如祖高域能成功衞冕，更能一口氣創造5大紀錄，成為賽事焦點。

１. 「25貫」獨佔網壇第１ 目前24「貫」在身的祖高域，已是男單史上No.1，惟女單名將葛特同樣持有24項大滿貫錦標，假如祖高域能揚威紐約，就能獨攬網壇贏得最多大滿貫球手的紀錄。

２.最年長大滿貫王者 網球史上最年長的單打冠軍球手為澳洲名將洛斯威爾，這位生涯曾8奪大滿貫的名宿，於1972年奪得澳網時，已年屆37歲2個月。今屆美網男單決賽將在9月8日舉行，假如祖高域能笑到最後，就能以37歲3個月之齡破紀錄。

３.追平３大傳奇５度封王 目前贏得最多次美網男單的球手，為3大網壇傳奇森柏斯、費達拿及干納斯，他們同樣5度稱霸這項錦標，對於坐擁4座美網錦標的祖高域，自然希望想與上述名宿並駕齊驅。

４.首度美網冧莊 雖然祖高域曾4度奪得美網冠軍（2011、2015、2018及2023年），卻從未「冧莊」。這位塞爾維亞名將去年在美網決賽直落3盤輕取麥維迪夫奪冠，報2021年決賽一敗之仇，且看祖高域能否把握在巴黎奧運勇奪男單金牌的氣勢，乘勝追擊，爭取職業生涯第1次衞冕美網冠軍。

５.生涯第100次奪冠 祖高域職業生涯已贏得99項錦標，因此一旦這名塞爾維亞名將今年贏得美網冠軍，就能獲得生涯第100座冠軍。