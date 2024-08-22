11月底開打！許龍一主場爭冠

一年一度的「香港高爾夫球公開賽」落實未來3年的冠名贊助，這項歷史最悠久的職業體育盛事由2024年起，連續3年命名為「領展香港高爾夫球公開賽」。比賽將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場舉行，杭州亞運會金牌得主香港的許龍一與上屆冠軍新西蘭球手甘寶將會角逐，力爭冠軍寶座。

盼更多本地球迷入場支持

繼2023年後，今屆「領展香港高爾夫球公開賽」再次成為亞巡賽國際系列賽的10個賽站之一，除為賽事增添吸引力，總獎金亦是得以提升，今屆更高達200萬美元（約1560萬港元）。參賽名單方面，上屆冠軍新西蘭球手甘寶已確定來港爭取衞冕，而為港隊贏得亞運金牌兼首奪得亞巡賽冠軍的許龍一，亦宣布會主場出擊。昨日他就以視像形式「出席」活動，許龍一表示︰「看到香港品牌支持香港高爾夫球公開賽等標誌性的賽事，這證明本地高球運動發展日漸壯大，希望在11月的『領展香港高爾夫球公開賽』上，看到更多本地球迷入場支持。」