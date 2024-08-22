全華班對決漢友大勝晉裕

香港籃球銀牌賽男子高級組昨晚展開負方首圈賽事，頭場由漢友對晉裕爭取「復活」。前者不留餘力愈打愈順，最終憑黃裕杰轟入全場最高的26分，以85比50輕取晉裕，晉級負方次圈。

黃裕杰26分做功臣 甫開賽，黃裕杰快攻上籃助漢友取領先地位，晉裕眾人亦不示弱，蘇志樂和蕭俊傑聯手咬緊比分，漢友以21比19些微領先完成首節。次節漢友趁蘇志樂被換出休息時，加快攻防轉換打出一段22比4攻勢。晉裕於最後1分鐘由蕭俊傑造出籃底「And 1」打破得分荒，惟全隊單節僅得7分，以26比45劣勢返回更衣室。

換邊後漢友保持搶分節奏，晉裕憑梁民熊貢獻三分球、蕭俊傑衝擊內線追分，惟黃裕杰再度挺身而出，在顏色地帶接連得分撲滅對手反擊氣勢，第3節漢友續領先63比44。第4節漢友蔡駿賢助攻助守表現搶鏡，結果晉裕「投降」在最後3分鐘收起蘇志樂等主力，漢友贏85比50成功「復活」，將於9月3日對上香港東方或崇德飛鷹之間的負方。

今仗漢友黃裕杰轟全場最高的26分成為贏波功臣，蔡駿賢和溫梓豐亦分別交出13分和11分。晉裕主將蕭俊傑和蘇志樂分別取得18分和17分。圖、文：李章杰