中外球星聯手球迷飽眼福 姚基金慈善賽叫好叫座

「2024第十二屆姚基金慈善賽」時隔7年再臨香港，周二如約而至於亞洲國際博覽館上演，占士夏登、保羅佐治、占美畢拿、古斯馬、韓德君、郭艾倫等中外籃球明星聯手獻技，合演精彩賽事讓球迷盡飽眼福，最終國際籃球明星隊以128比104擊敗中國籃球明星隊。

狂灑「三分雨」又互騷入樽 國際籃球明星隊由保羅佐治、占士夏登、占美畢拿、古斯馬和謝倫勒克擔正率先亮相。中國籃球明星隊派出韓德君、方碩、原帥、周鵬和叢晨明應戰。雙方開場就互不退讓，國際明星隊更用半場緊逼，讓球迷感受NBA級別的超卓防守。同時在進攻方面亦火力全開，古斯馬表演自拋「鋤樽」，而「大鬍子」夏登更使出招牌後撤步三分球，點燃全場球迷歡呼，助球隊領先70比36。

第3節上演這項賽事的特有環節，由「姚基金希望小學籃球季」選拔出來的小球員，以及港澳兩地的小將組隊對壘，夏登、占美畢拿、周鵬、郭艾倫亦有落場，令這班小「籃」孩能零距離與球星們「鬥波」，大開眼界。最後一節雙方互換球衣，周鵬和方碩加入國際明星隊，古斯馬、占美畢拿則換到中國明星隊，兩隊繼續「飊分」兼互騷入樽招式，最終國際明星隊以128比104獲勝，贏盡入場球迷掌聲。圖、文：李章杰