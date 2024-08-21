負方復活戰冇保留 晉裕漢友全華班過招

歐文輝

本地男籃高級組銀牌賽今晚於灣仔修頓場館上演首圈負方「生死戰」，頭場晉裕和漢友「全華班」對決，尾場康仁福建火併建龍飛馬，勝方可即時「復活」，相反負方緣盡今屆銀牌，各隊不容再失下，必毫無保留力爭勝利。

晉裕上季以升班球隊姿態奪第6名，今季保留部分主力球員，惟銀牌首輪「雙晉對決」未能戰勝今年升班的晉龍WTS。該仗由南青加盟的蕭俊傑攻入全隊最高的24分，為球隊注入新力量，留隊的蘇志樂亦交出18分，今晚兩人仍屬爭勝重要棋子。

尾場建龍飛馬鬥康仁福建 漢友同以全華班應付今屆銀牌，陣中保留黃裕杰、殷兆俊及鄺錦昌等主力，更獲上季效力康仁福建的「港版流川楓」鄭錦興加盟。漢友上仗受制於永倫，僅有鄺錦昌取得全隊最高的15分，今晚面對實力相若的晉裕，相信球員會有較理想發揮。

尾場方面，建龍飛馬有上季效力漢友的鍾俊昇加盟，配合李旭川、周健宏及馮嘉豪等原班底，上場雖不敵坐擁強悍新援的南華，但鍾俊昇轟入全場最高的30分，今晚肩負起重整旗鼓的重責。

康仁福建去年成績不俗，今年陣容有所變動下，上場與崇德飛鷹鬥到難分難解，惟決勝節最後一分鐘未能把握，終以6分告負。上季主力之一的楊瑞鴻離隊，新加盟的張偉康上場首度亮相就為球隊轟入4記三分球，取得全場最高的22分，另外兩位新兵林俊達和黃文康亦展現實力，整體仍具競爭性。面對建龍飛馬的「生死戰」，張偉康能否繼續帶來驚喜，而今年接掌帥印的陳文勇如何作針對性部署，值得留意。■文：李章杰

銀牌男籃今日賽程

地點：灣仔修頓室內場館

7:00pm 晉裕 Vs 漢友

8:40pm 建龍飛馬 Vs 康仁福建

門票：正價$60，長者及學生優惠票：$40

鄺錦昌 鍾俊昇 張偉康