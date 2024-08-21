香港金牛常規賽煞科贏波

香港金牛周一晚出戰全國男子籃球聯賽 （ＮＢＬ）今季最後一場常規賽，作客以94比85擊敗武漢錕鵬，以第二名完成常規賽，季後賽將與第7位的江西贛馳爭晉級。

金牛今場由劉傳興、鍾斯、刁展望、孫晨然和朱松瑋擔任正選。佔主場之利的武漢錕鵬，初段趁客軍未站穩陣腳，一度領先18比8，不過金牛逐漸上力，回敬一段17比6攻勢，首節反超前25比24。次節初段形勢緊湊，雙方比分拉鋸，至中段金牛加強防守下，打出一段12比2攻勢，成功建立優勢，半場以51比39領先。換邊後武漢錕鵬大舉反擊，一度追至僅落後3分，最後一節雙方多次交換領先位置，及後金牛慢慢掌控節奏，完場贏94比85，以勝利為常規賽作結。