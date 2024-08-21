亮相嘉年華PG古斯馬鬥騷入樽

「2024第十二屆姚基金慈善賽」昨早在亞洲國際博覽館舉行籃球嘉年華，兩位NBA球星保羅佐治（PG）及古斯馬皆有出席。兩人雖在表演賽上僅打了半場，但期間頻頻入樽，另一球星占美畢拿之後亦驚喜現身，與小朋友鬥射3分，眾人皆樂而忘返。

全場爆滿氣氛一流 嘉年華在昨早9時30分開始，舉行前兩個多小時已有不少球迷在門外排隊等候購票，活動亦接近全場爆滿。焦點落在兩位NBA球星身上，保羅佐治連同早前未有出席記者會的古斯馬輪流步入球場，引來球迷尖叫和起哄。嘉年華以鬥波形式舉行，「PG」及古斯馬坐鎮的紫荊隊，面對由各個贊助商及紀律部隊成員組成的香江隊，兩名球星頭兩節皆有上陣，期間除大騷3分射術外，又多次完成「空中接力」入樽，令球迷大飽眼福。兩人上陣半場後與小朋友進行小遊戲，之後匆匆離開。

很快輪到另一球星占美畢拿驚喜接力，他與小朋友大玩3分球比賽，這名熱火小前鋒即使一直讓賽，以「拋大石」方式射球，仍然能夠勝出，眾人隨後進行大合照留念，嘉年華亦告圓滿結束。■圖、文：李浚湣