相隔11年再訪港踩落尖沙咀 夏登：好掛住大家

多位參與「2024第十二屆姚基金慈善賽」的NBA球星，昨日在香港各地出席活動。當中時隔11年再度訪港的占士夏登，現身品牌旗艦店，吸引逾200名球迷到場，更有多名粉絲以其招牌「大鬍鬚」做型出席，別具心思。重臨香江的夏登表示：「很久沒來這裏，很想念大家，希望體驗不一樣的香港！」■圖、文：李章杰

夏登日前完成亞洲之行上海站後，旋即南下香港逗留幾日，並表示感受到球迷的熱情。夏登昨日出席尖沙咀漢口道品牌旗艦店活動，與本地女子籃球員任栩燕等球迷作互動，現場氣氛熱鬧。其中有本地籃球員專程出席一睹世界頂尖球員風采，而剛完成巴黎奧運的田徑港將刁俊稀亦有到場，夏登來者不拒滿足粉絲，並即場示範指導小球迷。

衝擊總冠軍不言退 本月將滿35歲的夏登，征戰14個NBA球季獲獎無數，惟始終與總冠軍無緣，這位被譽為聯盟最佳控衞之一的球星，去季助快艇打入西岸季後賽，惜首輪止步，他直言未有退役打算：「我訓練未曾鬆懈，希望幫助球隊贏得一次總冠軍！」夏登強調態度的重要性：「每日都會跟自己說，要成為一個出色的球員，努力練習。」對於舊隊友保羅佐治轉投76人，夏登則謂：「他是很好的隊友，但對我而言看待比賽從未改變，就是要多些得分，我同隊友們都很期待在快艇的新主場作賽。」

夏登又表示希望多些投入推廣籃球，鼓勵一眾籃球員勇敢追夢：「一直以來都有指導不同的年輕球員，我想說的是，其實每個人都能看到NBA的比賽及精華片段，大家都可以透過這些資源去鍛煉基本功，只要做好這一點，每人都可以成為NBA球星！」

談及早前奧運，身為美國球員的夏登坦言：「當然很開心看到美國隊贏得金牌，但我覺得各隊的實力已相當接近，特別是決賽對上法國，可以看到籃球已經成為全球化的運動，各地水平不斷上升，而我亦樂見這一現象。」從深圳專程到港的莊先生，昨早10時就抵達活動現場，等足4個鐘如願索得偶像的簽名，他表現相當興奮：「除了喜歡夏登獨特的風格，也迷上他的鬍鬚，此刻心情很激動。」