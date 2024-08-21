金東進請辭轉任南韓助教

前南韓國腳金東進在2016年12月，以球員身份加盟傑志，至2019年退役，期間為球隊上陣21次。他在掛靴後隨即加入傑志一隊教練團，2021年首度擔任暫代主教練，去年10月第二度成為暫代主教練，帶領球隊贏得「高級組銀牌」冠軍。「藍鳥」亦特意感謝Kim過去的貢獻，祝願他回到南韓後發展順利。

「感謝傑志上下及球迷支持」

Kim之後透過球會發表感受，說道：「接近8年時間，我在傑志感到十分高興。很感激有機會成為傑志的一分子，在這兒取得過成功，也成長了不少。感謝球會上下，包括各位教練、球員、職員，也要多謝球迷由我加盟之後，一直支持我到最後。是傑志給予我機會，這間球會永遠都會在我心中，我祝願傑志在未來繼續取得成功。」