險勝康仁福建 崇德飛鷹拔頭籌

香港籃球銀牌賽男子高級組周日尾場賽事，崇德飛鷹對陣康仁福建，飛鷹把握福建尾段失誤，以68比62險勝康仁福建，將於次圈硬撼香港東方。

崇德飛鷹今季以全新陣容出戰，除保留奧斯汀、呂銘彥等5名原有球員，其餘均為新面孔，包括有前永倫球員葉文俊。康仁福建雖有楊瑞鴻他投，但簽入張偉康及林俊達，整體仍具競爭實力。

開局雙方鬥得激烈，福建由林俊達取得7分，首節以17比12取得領先優勢。次節輪到張偉康開炮，手起刀落連轟3記三分波，不過飛鷹射手呂銘彥還以顏色，回敬3記三分，為飛鷹扳回比分，上半場福建僅領先30比29。

張偉康轟22分全場最高 換邊後飛鷹眾將奮起直追，利用對手隊犯「夠數」多次站上罰球線，成功反超前以50比46進入最後一節。第4節飛鷹奧斯汀發威，偕眾將連取7分，將分數拉開至63比56。尾段福建憑蔡龍德補籃成功，一度追至只有4分差距，可惜最後1分鐘福建突然「手軟」多次外圍射失，加上2次出現失誤，結果崇德飛鷹以68比62笑到最後，收穫銀牌賽首勝，將於8月29日面對上屆甲一聯賽冠軍的香港東方。康仁福建則落入負方淘汰戰，周三對陣建龍飛馬。

今仗福建兩位新兵張偉康和林俊達表現突出，前者轟入全場最高的22分，後者亦有19分進帳，惟關鍵時刻失誤，才讓僅有3人得分上雙的飛鷹勝出。■圖、文：李章杰

張偉康