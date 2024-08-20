姚基金慈善賽今晚亞博上演 占美畢拿：最想再為球迷唱K

「2024第十二屆姚基金慈善賽」於今晚上假亞洲國際博覽館10號展館舉行，昨日大會召開賽前記者會，NBA球星占美畢拿、保羅佐治領銜國際籃球明星隊率先亮相，創辦人姚明亦有現身其中，占美畢拿除期待再次在港獻技，更笑言：「期待為球迷唱歌！」

是次賽事由4支球隊參加，國際籃球明星隊與中國籃球明星隊參加第1、2、4節比賽，而第3節則會由來自國內多個省份鄉村學校的青少年代表，加上香港及澳門的小將，共29人分成兩隊上陣對壘。

中國籃球明星隊將由郭艾倫、周鵬、韓德君、方碩等CBA總冠軍班底領銜出戰，而國際籃球明星隊由8名來自世界各地的球員組成，其中坐擁4名NBA球星，包括占美畢拿、保羅佐治，雖然占士夏登和古斯馬未有出席是日活動，但已落實參加今晚的慈善賽。

保羅佐治期待同本地fans互動 首次來港獻技的保羅佐治，表示十分期待與本地球迷互動，而第2次訪港的占美畢拿直言喜歡香港的籃球氣氛，回顧上次在港經歷，他笑言：「我非常享受在這裏的時光，希望能有機會再次為大家唱卡拉OK！」■圖、文：李章杰