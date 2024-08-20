總結奧運得失王嘉莉：好似仲發緊夢

早前赴巴黎出戰奧運的香港柔道代表王嘉莉，昨日現身「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站，充當「大會攝影師」，為師弟妹打氣。「嘉莉」坦言現時仍沉醉參加奧運的夢幻當中，揚言是次經驗有很多得着，提升自己挑戰其他大賽。

「嘉莉」是2012年倫敦奧運的張志業後，首位踏上奧運舞台的香港柔道代表，縱使她在女子48公斤以下級初賽，不敵奧地利選手卡塔琳娜，遺憾止步，但其落力演出，贏得不少觀眾認同。

「嘉莉」是日亮相柔道亞青賽，拿着專業的相機，拍攝比賽及花絮，當然不少得師弟妹的精彩時刻，對於早前奧運之旅，她笑言至今仍未平復心情：「整個奧運之旅實在太夢幻，到今天仍未敢相信，自己真的踏上過奧運舞台，就好似發咗場夢咁；感覺自己經過奧運之後有所成長，無論面對任何環境，都能調整作戰心態。」

見識高手演出獲益良多 她續指在今屆奧運，見識過其他高手的演出後有所得着，盼日後學以致用：「我特意留在巴黎，觀看所有奧運柔道賽事才回港，發現他們的體能、力量以及技巧，都比我優勝，因此今屆賽事令我獲益良多，希望將來能夠在比賽展現自己的進步。」王嘉莉回港後已復操，為下半年比賽作準備。