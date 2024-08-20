亞洲盃香港站煞科 港隊何樂怡撻出金牌

一連兩日「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站昨在佐敦龍堡國際圓滿結束。港隊煞科日有何樂怡，在女子48公斤以下級決賽險勝隊友劉允兒，加上陳梓萁在女子57公斤以下級，收穫銀牌，單日勇奪1金2銀，連同青少年組的成績，港隊在兩日賽事一共奪得1金3銀2銅。■圖、文：鄧文滔

日前在青少年組奪得1銀2銅的港隊，是日轉戰青年組，一眾港將在大批觀眾撐場下，表現相當爭氣，陳梓萁及林毓譽分別打入女子57公斤以下級決賽，以及男子60公斤以下級銅牌戰；劉允兒及世界青年排名第2位的何樂怡，更成功包辦女子48公斤以下級決賽席位。

因此獎牌戰最大焦點，自然落在女子48公斤以下級決賽「港隊內訌」上，劉允兒及何樂怡在準決賽，分別擊敗南韓名將金藝恩，以及早前在澳門站奪冠的Alyssa Fry，其中何樂怡更成功報澳門站決賽一敗之仇，力挫澳洲對手晉級決賽。最終兩人合演一場張力十足的賽事，而何樂怡經過「黃金加時」，憑一次進攻得手造出「一本」，奪得金牌，而劉允兒亦得到1面銀牌。

兩日賽事港隊掃1金3銀2銅 至於其他港將，首度參與國際賽，已「撻」出驚喜的陳梓萁，在決賽落敗，奪得銀牌。林毓譽則於銅牌戰憾負，與獎牌擦身而過。總結全日成績，港隊共奪得1金2銀，連同青少年組賽果，則以1金3銀2銅，完成香港站賽事。

為港隊奪得1金的何樂怡，就提到準決賽擊敗Alyssa Fry，報本月中澳門站一敗之仇，使她非常欣喜：「自從月中在澳門站不敵該澳洲選手（Alyssa Fry），屈居銀牌後，便觀看更多她的比賽影片，作針對性部署，加上與上次相比，我今站明顯打得更放，幸好此前所作的努力，總算收到回報，成功贏番次兼奪得金牌。」

張焯傑︰成績喜出望外 至於港隊教練張焯傑，對今站成績感到喜出望外：「從今站表現可見，港隊早前在澳門完成集訓後，表現明顯有改善，面對不同對手都能作相應部署，使不少隊員的成績較澳門站理想。」