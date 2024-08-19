理文東方旺角場出戰 「黃黑」9·18打頭陣
「亞冠盃2」上周五完成分組賽抽籤，亞洲足協（AFC）隨後更公布賽程，兩支香港代表理文、東方將以旺角大球場為主場。其中「黃黑軍團」率先打頭陣，暫定會在9月18日晚上8時主場迎戰越南球隊南定。
今季新增設的「亞冠盃2」分組賽將以主客制形式上演，每組頭兩名出線16強，而根據AFC公布，兩支香港代表理文、東方會以旺角大球場為主場。至於賽程方面，被抽入G組的去屆港超聯賽冠軍理文，首場分組賽即在9月18日晚上8時主場面對越南球隊南定，其餘兩場主場則為10月24日晚上6時硬撼泰國曼谷聯，以及12月4日晚上8時鬥新加坡淡濱尼流浪。
東方10·3登場
身處E組的東方，首輪分組賽則會先作客澳洲，直至10月3日晚上8時才於主場鬥日本廣島三箭，之後兩場主場則在11月7日晚上8時、11月28日晚上6時，先後迎戰菲律賓卡雅和澳洲FC悉尼。
理文G組主場賽程
9月18日晚8時 Vs 南定
10月24日晚6時 Vs 曼谷聯
12月4日晚8時 Vs 淡濱尼流浪
東方E組主場賽程
10月3日晚8時 Vs 廣島三箭
11月7日晚8時 Vs 卡雅
11月28日晚上6時 Vs FC悉尼
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