理文東方旺角場出戰 「黃黑」9·18打頭陣

今季新增設的「亞冠盃2」分組賽將以主客制形式上演，每組頭兩名出線16強，而根據AFC公布，兩支香港代表理文、東方會以旺角大球場為主場。至於賽程方面，被抽入G組的去屆港超聯賽冠軍理文，首場分組賽即在9月18日晚上8時主場面對越南球隊南定，其餘兩場主場則為10月24日晚上6時硬撼泰國曼谷聯，以及12月4日晚上8時鬥新加坡淡濱尼流浪。