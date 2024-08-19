全新面貌出擊 南華輕取建龍飛馬

香港籃球銀牌賽男子高級組昨日第3場賽事，由南華對陣建龍飛馬。「紅軍」憑曾湛元攻入18分，新援安德拉亦強勢亮相，最終以108比66大勝對手，打出本季暫時最大分差。

南華今場有來自喀麥隆的新外援中鋒安德拉亮相，與朱亮、曾湛元、葉耀邦、蘇柏軒正選登場。南華明顯有備而來，開局主打快攻，憑安德拉「Easy bucket」、曾湛元和蘇柏軒快攻瞬間拉開8分，不足4分鐘已戰至17比4，「紅軍」首節更大幅領先39比14。次節南華鄭凱安和楊嘉駿後備上陣，連得7分，由葉耀邦帶領後備陣容上半場戰成59比20。

新援安德拉轟16分 轉邊後，建龍飛馬鍾俊昇及隊長馮嘉豪接連得分打回氣勢，惟南華有曾湛元串連球隊，第3節完以85比43提前鎖定勝局。尾節鍾建龍飛馬仍未放棄，主將鍾俊單節狂飆12分，可惜南華眾將單節再攻入23分，最終以108比66大勝對手晉級，將於9月12日再度登場。

今場南華6人得分上雙，控衞曾湛元表現積極，取得全隊最高的18分，新外援安德拉亦有16分進帳。建龍飛馬鍾俊昇攻入全場最高的30分。

圖、文：李章杰