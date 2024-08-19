晉龍WTS揭幕戰搶頭彩

香港籃球銀牌賽男子高級組賽事昨日假修頓場館正式展開，揭幕戰升班球隊晉龍ＷＴＳ成功搶頭彩，以72比57力挫晉裕。至於「黃金戰士」永倫，則憑泰那轟29分，以100比61大勝漢友。

晉龍ＷＴＳ今季由甲二升上甲一，銀牌首戰面對上季排第6的晉裕，兩隊以「全華班」應戰，惜入局稍慢，首節晉龍ＷＴＳ僅以16比11稍微領先。第2節倒戈的劉子禮為晉龍ＷＴＳ轟入三分球，加上劉家榮、葉俊鋒得分，打出7比1攻勢，助球隊半場領先36比22。換邊後，晉龍ＷＴＳ劉家榮強攻內線，加上黃子聰、王健朗三分球輪流命中，晉裕縱有蘇志樂力挽狂瀾，但未能阻止晉龍以72比57取勝。

今仗晉裕蕭俊傑轟全場最高24分，另有蘇志樂取18分，惟晉龍ＷＴＳ卻有4人得分上雙，羅卓熙及倒戈的劉家榮同得13分，助球隊旗開得勝。

泰那29分永倫大炒漢友 緊接上演的第2場賽事，由永倫火併漢友。「黃金戰士」正選派出泰那搭配韓天次、周迎堅及「文氏兄弟」文俊傑、文俊浩，至於新兵余理洋和滿貫加盟的美籍中鋒蓋帝斯則不在陣中，但超班人腳甫開賽已打出17比0攻勢，半場更大幅拋離55比17。下半場漢友未有改善，戰至第4節永倫大局已定下更收起泰那，結果「黃金戰士」大勝100比61大勝晉級，將於9月12日再度登場。

今場永倫的泰那表現神勇轟全場最高29分，韋思庭以12分居球隊次席，另有陳可鈐取10分。漢友則有鄺錦昌取全隊最高15分。

圖、文：余樂詩