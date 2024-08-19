表演賽龍隊中大獻技 蕭昌鴻︰氣氛超正！

「青協皇者盃」決賽前，大會特別邀請應屆男子排球甲一組總決賽盟主龍隊，與2023至24年度大專男子排球冠軍香港中文大學進行表演賽。最終龍隊先落後一局下，以2比1反勝中大。

今場表演賽兩隊陣容同樣粒粒皆星，龍隊坐擁前港隊隊長蕭昌鴻、黃永俊等猛將，而中大亦有林延俊、程翰林等新星，因此吸引不少球迷到場觀戰。賽前除出場介紹儀式外，更有香港金牛女孩啦啦隊現身，與一眾運動員擊拳，比賽期間又在場邊打氣，令氣氛十分熾熱。

比賽採用三局兩勝制，初局兩隊即打成均勢，中大憑簡毅希、林延俊頻頻得分，以25比21先贏第一局。第二局龍隊表現回勇，初段已領先7比3，及後龍隊再換入主攻手梁浩賢，成功維持優勢，贏25比18扳平局數。來到決勝局，龍隊實力始終稍勝一籌，即使收起蕭昌鴻、黃永俊多名主力，仍以15比11再下一成，最終局數以2比1反勝中大。

水平持續提升追貼亞洲列強 龍隊主力蕭昌鴻身兼今屆「青協皇者盃」賽事顧問，賽後受訪時他大讚比賽超正：「氣氛比想像中好，同時無論球員、球證水平、比賽規格、DJ同樣非常頂級，如果中學生能夠持續在這些舞台表現，絕對可以令他們有更大動力練習。」此外，蕭昌鴻又認為排球氣氛近年在香港有所改善，相信水平可以逐漸追近亞洲列強。