決賽3:1激贏長天 男拔勇奪青協皇者盃

由青協「社區體育部」主辦的首屆「青協皇者盃」學界男子排球賽，昨日假宣道國際學校舉行決賽，拔萃男書院硬撼長沙灣天主教英文中學。男拔最終贏局數3比1捧走冠軍，兼繼港九D1中學校際排球比賽男子A Grade決賽後，再次擊敗長天。

兩隊自8強起，晉級過程同樣一局不失，實力旗鼓相當。今場決賽改打5局3勝制。男拔屬於率先入局一方，憑古靖堅、尹柏鈞接運發球直接得分，初段已領先10比5 ，首局先贏25比18。第2局男拔繼續發揮出色，邱政軒頻頻攔網得手，一度為球隊領先7比2。不過長天之後靠隊長嚴家樂，一口氣連追多分兼反超前，隨着尹柏鈞最後一球打出界，長天險勝25比22，將局數追成1比1。

第３局男拔變陣，換入蔡劻霖，初段再次領先6比2，加上古靖堅之後連番扣殺，令長天陷入苦戰，結果贏25比17，局數再次領先。第４局長天許勝不許敗，隊長嚴家樂再次挺身而出，令比分一直咬緊，但20比20之後，男拔連取3分，最終再贏多局25比22，以局數3比1擊敗長天，成為今屆賽事冠軍。季軍戰方面，順德聯誼總會鄭裕彤中學則以25比19、25比21，直落兩局挫順德聯誼總會翁祐中學而摘季。

古靖堅膺MVP︰仍有進步空間 男拔古靖堅賽後榮獲最有價值球員（MVP），他表示十分開心，又認為今場決賽一如預期般緊湊：「雖然頭一局比較順利，但第２局開始不斷讓對方主力『家樂』（嚴家樂）得分，幸好之後在攔網上重新部署，最後才打得愈來愈好。」同時，即將升讀中六的古靖堅，又承認自己仍有進步空間：「要減少失誤，尤其在關鍵時刻，否則不可以幫助球隊，接下來要再勤力點練習。」

頒獎台 冠軍：拔萃男書院

亞軍：長沙灣天主教英文中學

季軍：順德聯誼總會鄭裕彤中學

殿軍：順德聯誼總會翁祐中學

個人獎項 最有價值球員：古靖堅（男拔）

最佳主攻：嚴家樂（長天）

最佳副攻：柳中彥（鄭裕彤）

最佳二傳：張智維（男拔）

最佳接應：劉嘉輝（翁祐）

最佳自由防守：楊浚翹（男拔）

圖、文：李浚湣