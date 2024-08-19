首日袋3牌兼賺經驗小將豐收
「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」昨日上演青少年組賽事，港隊憑簡柏露、何心言及麥靜文獲得1銀2銅佳績。
港隊昨日派出12名代表參賽，簡柏露在女子44公斤以下級循環賽頭兩輪，先後擊敗中國和泰國選手，縱使最後一輪不敵中華台北選手，但已收穫1面銀牌；而男子55公斤級以下的林毓藝、66公斤級以下楊永逸、女子52公斤級以下的何心言及63公斤級以下的麥靜文，則晉級下午銅牌戰。雖然林毓藝及楊永逸先後憾負，幸何心言和麥靜文分別擊敗對手，港隊亦以1銀2銅完成青少年組賽事。
港隊教練張焯傑認為成績值得鼓舞：「大部分隊員第一次出賽，能夠藉此吸收國際賽經驗，才是重中之重，而且所有港將晉級過程皆僅負而回，絕對有所交代。」
簡柏露摘銀：信念更堅定
現年16歲，第二次參加國際賽就首奪銀牌的簡柏露，表示成績令她更堅定信念：「國際賽能與不同地方的運動員交手，令我明白自己不足之處，今站贏得銀牌令我十分鼓舞，未來會繼續加緊訓練，為日後升上成年組鋪路。」
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