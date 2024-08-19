首日袋3牌兼賺經驗小將豐收

港隊昨日派出12名代表參賽，簡柏露在女子44公斤以下級循環賽頭兩輪，先後擊敗中國和泰國選手，縱使最後一輪不敵中華台北選手，但已收穫1面銀牌；而男子55公斤級以下的林毓藝、66公斤級以下楊永逸、女子52公斤級以下的何心言及63公斤級以下的麥靜文，則晉級下午銅牌戰。雖然林毓藝及楊永逸先後憾負，幸何心言和麥靜文分別擊敗對手，港隊亦以1銀2銅完成青少年組賽事。