on.cc東網直播 柔道亞洲盃今爆青年組激戰 港隊延續氣勢再衝獎牌

一連兩日的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站，今日在佐敦龍堡國際上演壓軸賽事。港隊昨日於青少年組成績不俗，12位港隊新星今日接力登場，且看能否延續氣勢力爭獎牌。（on.cc東網周一下午3時直播，中國香港柔道總會、東網體育及睇體Facebook、Judo Union Asia YouTube同步直播）

繼首天青少年組收穫3面獎牌後，港隊今日派出12人出戰青年組賽事。中國香港柔道總會主席黃寶基表示有幾位選手特別值得關注：「何樂怡、鄧雪瑤及劉允兒近年在青年組賽事成績不俗，『樂怡』早前更在澳門站摘銀，主場出擊有望再創佳績。」

何樂怡調整策略望復仇成功 世界青年排名第2位的何樂怡，日前在澳門站奪得女子48公斤以下級銀牌，賽後與港隊留在澳門訓練，並參加了約一星期的針對性集訓，她指技術及狀態明顯有改進，盼望比賽時能學以致用，報回一敗之辱：「我在訓練營跟很多不同組別的選手對打，技術明顯有進步，懂得利用搶衫控制對方，今站會調整策略，會打得較為審慎，如果能打入4強甚至決賽，或會面對澳門站擊敗我的對手，希望可以贏番次！」

展望今日青年組賽事，港隊教練張焯傑透露何樂怡和劉允兒明年會升上成年組，期望她們能用獎牌來告別青年組：「何樂怡和劉允兒是最後一次出戰『亞青賽』香港站賽事，希望她們能奪得獎牌。」

比賽今日早上8時30分展開，下午3時進行決賽，歡迎市民免費入場打氣。賽事吸引了來自美國、泰國、菲律賓、蒙古、南韓、澳洲等超過10個國家及地區的運動員，與港隊代表較量。

圖、文：鄧文滔