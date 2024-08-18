亞洲盃開打！12柔道港將打頭陣

今年「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站，於今日起一連兩天在佐敦龍堡國際舉行，港隊今次派出24名運動員出戰，一眾小將必定全力以赴，累積比賽經驗，為日後適應成年組賽事的強度鋪路。

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站，早前已取得國際柔道聯盟認可，能夠開放予亞洲以外的代表隊參加，中國香港柔道總會主席黃寶基透露，今屆賽事共吸引了14支代表隊參賽，盼一眾小將努力表現自己。

主場出擊爭取佳績 黃寶基又提到，港隊早前出戰澳門站賽事後，逗留在當地集訓數天，備戰今站賽事，他大讚港將們狀態非常理想：「希望他們能夠延續最近的氣勢，在主場爭取好成績，港隊完成今站後，會到南韓及泰國參加國際賽，預計到9月尾才回港。」

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站首日，會先進行青少年組賽事，港隊有12名代表率先登場，包括林毓藝、楊永逸及麥靜文等，教練張焯傑直言對3人抱有極大期望：「麥靜文早前在澳門站奪得銅牌，有力站穩賽事4強，而林毓藝及楊永逸近期亦有好表現，其後又在訓練營與其他隊伍的代表交手，適應強度，有力取得好成績。」

港隊今日登場代表 男子55公斤以下級：蔡冠亨、簡柏迪、 林毓藝

男子66公斤以下級：曾悉律、楊永逸

男子73公斤以下級：曾悉名

男子81公斤以下級：趙梓熙、吳艾迪

女子44公斤以下級：簡柏露

女子48公斤以下級：陳諾琳

女子52公斤以下級：何心言

女子63公斤以下級：麥靜文

鄧文滔報導