銀牌男籃開鑼日大戰4連發

南華 葉耀邦（左）

新一季本地甲一籃球賽拉開序幕，首項錦標男籃銀牌賽今午3時40分於灣仔修頓場館開波，一口氣呈獻4場精彩賽事！揭幕戰上演「雙晉對決」，由晉裕火併升班球隊晉龍WTS；第2場由全華班的漢友鬥永倫，後者有蓋帝斯加盟聯手泰那及余理洋組成「三巨頭」成為焦點；緊隨南華將迎上建龍飛馬，前者神秘外援有望首度披甲；尾場則為康仁福建對陣崇德飛鷹。

永倫組「三巨頭」迎擊漢友 晉龍WTS甲二強勢奪冠升班，球隊新季積極補強，僅保留5名原有球員，其餘均為新面孔，安家仲、劉卓賢等經驗豐富有望帶領一眾年輕球員打出驚喜。升班球隊適應甲一強度需時，而銀牌賽亦是他們建立默契的良機。至於對手晉裕上季以升班球隊姿態勇奪第6名，今季捲土重來，蘇志樂、梁民熊等主力球員繼續為隊披甲，另外從南青吸納兩名生力軍，亦有曾朗謙加入，為球隊注入新血，惟舊將劉子禮轉投晉龍WTS，他首戰亦將倒戈鬥前東家。

以全華班出戰銀牌賽的漢友，由翁金驊掛帥，黃裕杰、殷兆俊和馬嘉聰等主將坐鎮，而「港版流川楓」鄭錦興亦從康仁福建轉投漢友，期望打出驚喜。永倫今季強勢出擊，上季助滿貫打入甲一總決賽的蓋帝斯，重返香港加盟永倫，與泰那及余理洋兩大主力組成「三巨頭」，成為主要看點之一。

南華有喀麥隆外援鬥飛馬 第3場將由南華對上建龍飛馬，上季排名第5的南華，今季朱亮偕曾湛元、葉耀邦和蘇柏軒等一眾年輕球員捲土重來，而12人註冊名單上更有新面孔增援，其為喀麥隆中鋒Tha Andela Hugues Rodrigue，他曾征戰美國NCAA球隊以及海外的各種聯賽，大賽經驗豐富，有望今場首度披甲，為南華鞏固禁區實力。

文：李章杰

永倫 余理洋