晉級未失一局！決賽雙雄旗鼓相當

是日8強賽事率先在早上10時展開，經過一輪爭鬥後，兩場4強賽事分別為順德聯誼總會翁祐中學對拔萃男書院、順德聯誼總會鄭裕彤中學硬撼長沙灣天主教英文中學。8強直落兩局擊敗聖公會鄧肇堅中學的順德聯誼總會翁祐中學，來到4強繼續憑主攻手陳俊軒多次扣殺得分，但輕取香港道教聯合會圓玄學院第二中學晉級的拔萃男書院，整體實力佔優，加上副攻手古靖堅個人貢獻11分，最終連贏兩局25比20、25比18晉級。

季軍戰鄭裕彤鬥翁祐

至於另一場4強大戰亦同樣鬥得緊湊，8強贏聖芳濟各書院的長沙灣天主教英文中學，4強再靠隊長嚴家樂個人獨取21分下，以25比18、25比21直落兩局，力挫有主力李海峰取得10分的順德聯誼總會鄭裕彤中學，躋身今日的決賽與男拔爭冠。而落敗的鄭裕彤中學，則與順德聯誼總會翁祐中學在季軍戰會師。