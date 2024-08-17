理文東方分撼泰日勁旅

亞洲足協（AFC）昨午於網上舉行「亞冠盃2」抽籤儀式，兩支香港代表理文及東方，分別編入G組及E組，「黃黑軍團」同組對手包括曼谷聯、南定及淡濱尼流浪；至於東方則要與廣島三箭、FC悉尼及卡雅爭出線。

今屆新增設的「亞冠盃2」繼續分成「東亞區」及「西亞區」，分組賽於9月17至12月5日，以主客制形式上演，每組首兩名出線16強。去季歷史性首奪港超冠軍的理文，列為第3檔次球隊，結果抽入G組，與曼谷聯、越南勁旅南定以及來自新加坡的淡濱尼流浪爭出線席位，上屆「足總盃」盟主、第4檔次的東方E組對手包括廣島三箭、FC悉尼及卡雅，硬仗連場。

曾昭達認好籤力爭出線 至於東亞區其他小組形勢，浙江隊於F組跟泰港、獅城水手及萬隆正面交鋒，身處H組的南韓勁旅全北汽車，則會遇上馬來西亞球會雪蘭莪、蒙通聯及菲律賓的宿霧。

理文主教練曾昭達認為球隊籤運不俗，會力爭出線：「今次避開晒日韓澳啲球隊，算係好籤，不過其他球會踢得呢個比賽，證明實力都有番咁上下，所以我哋要好好部署，希望出到線。」此外「達Sir」指開季後會視乎球隊狀態，再考慮會否羅致新球員。文：鄧文滔