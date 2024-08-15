9隊踢3循環港超聯8‧30開鑼！

足總昨日公布2024/25球季「中銀人壽香港超級聯賽」賽程，確定新球季將由9隊角逐，並以3循環形式進行，揭幕戰則定於8月30日晚上8時，由東方坐鎮旺角大球場主場鬥標準流浪。

由於晉峰及深水埗自降、加上香港U23散班，而新升班的只有九龍城，令今季參賽隊數由11隊減至9隊，每周賽事亦由5場減至4場。今季揭幕戰定於8月30日晚上8時，由東方坐鎮旺角大球場對標準流浪，之後一日將同時在下午4時舉行兩場賽事，包括冠忠南區於香港仔運動場撼理文，以及均業北區在北區運動場鬥傑志。

而9月1日下午4時會由大埔於大埔運動場迎戰九龍城，港會則在首周輪空，意味着一連3日皆有港超賽事上演。不過由於9月初撞正國際賽期，港超在首周賽事後將稍作休息，直至9月12日再重燃戰火。

揭幕戰東方主場鬥標準流浪 至於球迷最期待的傑志對理文，將於11月2日晚上6時在旺角大球場爆發，煞科日則為2025年5月25日，4場賽事於下午3時同時舉行，冠忠南區會在該周輪空。值得一提，賽程亦披露了各隊來季所在的主場，除新升班的九龍城選擇了深水埗運動場，其餘8隊主場皆與上季一樣。文：鄧文滔

港超聯首周賽程 日期 賽事 場地 開賽時間

8月30日 東方對標準流浪 旺角大球場晚上8時

8月31日 冠忠南區對理文 香港仔運動場下午4時

8月31日 均業北區對傑志 北區運動場下午4時

9月1日 大埔對九龍城 大埔運動場下午4時