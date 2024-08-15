《多謝你自己》熱血堅持曾湛元承擔復興重任

香港男子甲一籃球傳統勁旅南華，上季成績卻跌至第5位，今年新球季蓄意進行「換血」，除早前公布效力多年的「老大哥」羅意庭將轉換身份擔任教頭、司徒偉傑任助教外，亦器重曾湛元、葉耀邦、蘇柏軒和林民淇等多名年輕球員成為陣中主力，加上強援朱亮，誓要捲土重來再登巔峰。圖、文：李章杰

在幾位新血當中，現年24歲、司職控衞的曾湛元（元仔）令人矚目，而這個夏天注定是他職業生涯的重要分水嶺。這名在裘錦秋中學時期以精進的剷籃技術和節奏控制、更憑「拿手絕技」後轉身打出名堂的本地籃壇新星，自小就從南華青訓起步，其後憑藉出色的表現在2018年正式進入南華一線隊，並隨隊在過去的其中兩個賽季贏得甲一聯賽冠軍。

引用前輩方式回饋球隊 經歷過南華「王朝」，親眼見證榮譽，曾湛元回憶起舊時坦言：「很高興成為其中的一分子，過程十分難得，而對比以往的最大分別，主要是自己角色上的不同。」他談笑道：「初來甫到時不敢輕舉妄動，亦會害怕無法跟上前輩們的訓練進度。不過，當時陣中有好多技術強、經驗豐富的『老大哥』，他們會傳承南華的體系和球隊氣氛，讓我感受到這個團隊就像一個大家庭一樣，並非想像中那麽可怕。若我未來亦有機會變成他們這個身份，我都會做番之前『老大哥』的角色，分享給年輕一輩，維持球隊良好氣氛。」

「元仔」剖白加入南華以來的整段心路歷程，感謝自己，以及幫助過他的人：「當中難免有遇過困難和挫折，尤其是在疫情時段，會萌生一種厭倦的心態，但幸好自己從來未想過放棄，亦沒有因此變得懶惰，過程中也獲得很多前輩的鼓勵和幫助，令我保持訓練到今日，希望新球季能夠好好表現。」

做MV男主角獲益良多 事實上，「元仔」今年就曾參與Dear Jane新歌《多謝你自己》的MV拍攝，擔任當中的男主角，對於籃球以外的新體驗，笑言「甚至攰過球隊訓練」；「整個拍攝過程雖然辛苦，但獲益良多，同時亦樂在其中，更發現自己原來都有興趣上鏡。MV背後講述了運動員的故事，熱血、堅持、突破困境，對於自己籃球生涯算是好貼切。」

「能在這支強隊扮演重要角色，令我有一種好強烈的歸屬感。」在南華的這段經歷，令「元仔」從昔日小將，到如今轉變為球隊不可或缺的新一代領軍人物，他的進步必然是有目共睹。而曾湛元對南華的情感同樣深厚，直言願意承起「擔大旗」的責任：「自己深深感受到球隊對我的信任和期望，我感到非常榮幸和自豪，正因為這裏是我成長的地方，所以今年我會加倍奮鬥，落到場全力以赴，為球隊力爭佳績。」

「飲水思源係一種信念」 「飲水思源」對「元仔」而言不僅是一句口號，更是一種接近矢志不渝的信念。他深信着這種歸屬感，並不斷努力用自己的能力證明，他值得這份信任和主力位置：「希望以『領導者』的身份幫助球隊在新球季爭取佳績，無論是得分、控制比賽節奏、戰術執行或是為隊友製造得分機會，都會要求自己做到最好。而且不單止是自己，同一眾隊友目標都是一致，明顯見到大家心中有團火，充滿鬥志和決心，我對球隊有絕對的信心能夠打入常規賽前四，也強烈希望能幫助南華在新球季重返榮耀！」

鳴謝場地提供：

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2024年香港籃球銀牌賽（男子高級組） 場地：修頓場館

開賽時間：8月18日（周日）晚上7:00

首輪：南華 對 建龍飛馬

南華新球季由羅意庭(右二)任主教練，誓要捲土重來。 曾湛元努力keep fit，希望助南華重返榮耀。 「元仔」喜歡球隊像個大家庭。