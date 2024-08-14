二度退役戴利：最合適時間

‧英國「跳水王子」戴利（圖）剛在奧運摘得男子雙人10米跳台銀牌，周二返國後隨即宣布「二度引退」，坦言對近20年的跳水生涯成績感自豪，又稱這是一個合適的時間，將來會花更多時間陪伴家人。30歲的戴利在上屆東奧後一度退役，其後復出並在巴黎奧運奪得男子雙人10米跳台銀牌，5度征戰奧運累積1金1銀3銅。