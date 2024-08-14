閉幕持旗手返抵香港 李思穎喊過後：重新出發

隨着巴黎奧運落幕，港隊兩名閉幕禮持旗手跆拳道盧蔚豐，以及單車女將李思穎（Ceci），昨早亦乘搭飛機返港。盧蔚豐表示成為持旗手感到光榮，又透露會繼續全職運動員之路，而Ceci奧運成績雖未如預期，但會重新出發，為下屆奧運做準備。

盧蔚豐堅持全職運動員之路 今屆奧運兼戰公路賽及場地賽的李思穎，於全能賽僅列20，未能達到打入前10的目標，賽後一度失望落淚，惟這名「小女車神」已收拾心情：「奧運已經結束，這刻我會重新出發，10月有世錦賽，將逐步為2028奧運作準備。」首戰奧運的Ceci大讚賽事「冇得彈」：「特別是公路賽，沿途有很多觀眾打氣，氣氛與以往比賽不同。」

至於首位代表香港出戰奧運跆拳道的盧蔚豐，表示擔任閉幕禮持旗手相當光榮，並希望在今屆奧運的表現，為香港跆拳道運動員注入強心針：「今次參賽代表所有跆拳道愛好者、全香港人作戰，希望我取得的成績，可以提升士氣，相信未來有更多人打入奧運。」「蔚豐」又透露自己會繼續成為全職運動員，並積極備戰年底的澳洲公開賽及亞室運。■圖、文：李浚湣