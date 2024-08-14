貝碧托夫同小紅魔參與社區服務

曼聯U16聯同一班港足小將，周一去到沙田馬場波地，參加「賽馬會青少年足球精英匯」之社區服務，教導約百名小朋友踢足球，當中名宿貝碧托夫亦有出席，他認為活動甚具意義，同時向後輩拉舒福特作出建議。

向「福仔」教路把握機會 是日天文台一度發出黃色暴雨警告，但無阻活動舉行，一班曼聯U16及港隊小將分組後，教導小朋友步法訓練、射門及傳球等練習，貝碧托夫從旁觀看。訓練結束後，小朋友爭相與「小紅魔」球員和貝碧托夫簽名合照，收穫甚豐。

貝碧托夫興奮表示今次是第3度來港，同時指活動極具意義，英超新季開鑼在即，「瀟灑哥」不忘向後輩拉舒福特「教路」：「球隊已失落社區盾，但球季屬一場『馬拉松』，希望曼聯爭取更高聯賽排名，『福仔』則要在場上更加集中，當機會來臨時要好好把握。」

效力理文的詹皓臻是日亦有參與活動，他笑言有點緊張：「第一次教小朋友，當看到他們相當投入時，自己亦慢慢融入其中。加上一班曼聯球員非常友善，大家一直有講有笑，全程十分開心。」■圖、文：李浚湣