甲一籃球新賽季 on.cc東網第9年獲直播權

本地籃球新季即將展開，on.cc東網獲中國香港籃球總會授權成為直播媒體，on.cc東網並將與香港電台合作，聯手播放一連串比賽，繼續為球迷帶來甲一聯賽及銀牌籃球賽精彩賽事。

這是on.cc東網連續第9年成為本地籃球賽的播放媒體，自去季開始，on.cc東網與港台作跨媒體合作，讓廣大球迷除了透過on.cc東網的App（應用程式）及Web（網頁版）觀看球賽外，亦可透過港台電視32的免費電視頻道，觀看「兩大錦標」。2024-2025年球季，港台電視32將與on.cc東網直播28場或以上比賽，見證兩大錦標王者誕生的重要時刻。

提供PPV收費直播球迷更多選擇 賽事主辦單位中國香港籃球總會昨日於網頁公布，與on.cc東網繼續成為合作夥伴，直播賽事，「本年度香港籃球銀牌賽將於8月18日展開，而聯賽亦隨之上演，大會獲得on.cc東網支持，直播銀牌及聯賽賽事，中國香港籃球總會欣悉on.cc東網將與香港電台合作，於免費電視頻道港台電視32播放賽事。」

此外on.cc東網亦提供約20場PPV按次收費直播（Pay Per View），為籃球愛好者提供更多選擇，無論身處香港或外地的球迷，均可隨時隨地收看連場激戰。