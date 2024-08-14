頂尖巨星雲集爭奪殊榮 香港公開羽毛球錦標賽 9‧10紅館開騷

「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500」定於9月10至15日，假紅磡香港體育館上演，屆時20個國家及地區、264名運動員爭逐殊榮，東道主香港亦派出20位球員，迎戰一眾世界頂尖好手。圖、文：李章杰

香港羽賽由今年起，連續3年獲體育品牌企業李寧（中國）有限公司冠名贊助，及成為「指定器材供應商」，賽事獲「M」品牌活動認證，總獎金連續兩年高達42萬美元。中國香港羽毛球總會會長湯恩佳表示：「賽事首次獲李寧集團冠名贊助，將承接奧運熱潮，多謝廣大市民熱烈支持。」李寧（中國）體育用品有限公司執行董事李麒麟則表示：「除與中國香港羽總合作今次公開賽外，李寧品牌亦贊助了中國香港青年隊7名小隊員，幫助他們在賽場上追逐夢想。」

港隊派20位球手迎戰 中國香港羽毛球總會主席湯偉倫指出，今年報名球員來自26個國家及地區，總報名人數達321人，按世界巡迴賽規則，其中20個國家及地區共264位運動員入圍，包括中國、中華台北、馬來西亞、日本、南韓及丹麥等。參賽球手可謂星光熠熠，包括多位應屆巴黎奧運選手如男單金、銀牌得主安賽龍、昆拉武特、「世一」石宇奇及中華台北「球后」戴資穎等。港隊亦會派出「鄧謝配」、李卓耀、盧善恩、「雙楊配」及伍家朗在內的20位球手，挑戰強敵。

賽事門票於本月15日起在城市售票網公開發售，首日（外圍賽及男女雙首圈賽事）免費憑票入場，其後票價由50至780元不等，詳情可瀏覽賽事官方網頁。