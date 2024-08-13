奧運舞台最人一幕

為期兩個多星期的巴黎奧運，運動員鬥得精彩、充滿熱血，五環舞台上既有激情又有溫馨時刻，輕鬆重溫今屆「最」人一幕，總有一個勾起大家的回憶！

最醜怪︰倒掛五環旗 ◎今屆開幕禮全球注視，一早預告走出場館在塞納河上演，令人期待。精彩與否就見仁見智，但最「醜怪」都應該是將奧林匹克的五環旗倒轉升起，全世界關注結果「瘀到暈」，真是令人難忘。

最Young金牌︰14歲妹妹卓爾 ◎一群細路女在巴黎奧運搶盡風頭！女子公園滑板項目比賽中，年僅14歲的澳洲滑板小將卓爾以驚人的表現，以93.18分奪得金牌，成為澳洲史上最年輕金牌得主。在首輪失誤後，她挑戰更高難度的動作，最終以精彩表現逆轉世界第一的對手，獲得了個人首金。卓爾賽後激動表示：「我一直都夢想站在這裏，登上奧運頒獎台。」14歲的滑板天才少女，為澳洲寫下了史上最年輕金牌得主的新篇章！

最吸睛︰倪夏蓮嬌俏轉身 ◎在乒乓球賽場上，61歲的盧森堡「乒壇嫲嫲」倪夏蓮帶來了一場甜蜜爆炸的表演！雖然對陣中國猛將孫穎莎以0比4告負，但倪夏蓮笑容滿面打完全場、又展現嬌俏自轉，休息時還與教練兼丈夫嘴咀慶祝，娛樂性十足，完美演繹享受比賽的至高境界。賽後倪夏蓮表示打了五十多年乒乓球，年齡只是一個數字，希望大家在她打出好球時都能感受到快樂，並鼓勵大家追隨自己的夢想。最後她繞場揮手致謝，收穫滿滿掌聲。這位「乒壇嫲嫲」的甜蜜風采，絕對是奧運賽場上最吸睛的一幕！

最省鏡︰烏克蘭「睡美人」 ◎每一屆奧運會不難發現型男美女，烏克蘭「跳高女神」馬高芝的奮鬥經歷早已令粉絲關注，人靚又跳得以大熱姿態終於圓金牌夢，而比賽期間的一張「睡美人」相片網絡爆紅，簡直是「贏晒全世界」。

最多金牌︰馬查特擸4冠 ◎22歲的法國飛魚馬查特在巴黎奧運掀起了泳壇風暴！上月31日晚，他不僅在男子200米蝶泳和200米蛙泳項目分別奪金，成為自1976年以來首位一晚奪兩金的奧運游泳選手；馬查特更在這屆一共摘下4金1銅兼破了奧運紀錄，成為「金牌王」。這位泳壇新星來自游泳世家，父親是前混合泳世界銀牌得主，母親是法國紀錄保持者。他早在17歲時就在青少年世錦賽上嶄露頭角，如今更以破世界紀錄的實力被譽為新一代「法國水神」，更與美國傳奇泳手菲比斯一同登上冠軍公園，充滿傳承意味。

最年長獎牌︰58歲馬術女王 ◎58歲的美國馬術好手克勞特在巴黎奧運上為美國隊寫下歷史！她與隊友攜手奪得團體場地障礙賽銀牌，成為美國72年來奧運最年長獎牌得主。這位已經是第四度參賽的老將，過去曾奪得1金1銀，展現出令人敬佩的實力。克勞特賽後表示：「我們成功啦！感謝我的超級巨星拍檔Baloutinue。感謝奧運和我的團隊！」這位年長而充滿活力的克勞特，用堅持與實力譜寫出奧運歷史的輝煌一頁！

最離奇︰王楚欽斷拍 ◎中國乒乓「一哥」王楚欽今屆奧運最終在混雙及男團，收穫兩面金牌，成績都相當理想，但其實這位「世一」絕對有機會成為「三冠王」，但他在混雙金牌戰影完威水相之後，竟然發現被攝影師踩斷球拍，翌日出戰男單賽事用副拍落場，即輸波收場，32強爆冷出局；過幾日又被影到一位女攝記有心撞向王楚欽，莫非真是「樹大招風」？

卓爾以14歲之齡打破澳洲最年輕金牌紀錄。 馬高芝 卓爾 菲比斯（左）、馬查特（右） 倪夏蓮