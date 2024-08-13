女籃食尾胡美國保獎牌榜一哥

巴黎奧運壓軸上演的女子籃球決賽，美國以67比66險勝法國奪金，今場勝負牽涉到今屆獎牌榜榜首位置，想不到獎牌一哥要鬥到奧運最後一日、最後一個比賽、最後一節、最後一球，謎底才揭盅，最終美國以40金44銀42銅，力壓40金27銀24銅的中國，驚險保住奧運獎牌榜一哥地位。

銀牌數目較多力壓中國 今場決賽爭持激烈，美國首節領先後被法國狂追，鬥到第4節雙方多次打和，到尾段美國先至取得輕微領先，餘下3秒幾美國射入罰球領先3分，法國最後一擊遠傳給三分線外的威廉絲，她卻踏前了半步「踩界」才起手，射入壓哨球，可惜只得2分，法國主場飲恨，美國險勝67比66，達成奧運8連霸。值得一提，連同今屆在內，美國「大家姐」陶拉絲累積第6面金牌，成為該國女籃史上第一人。

獎牌榜方面，美國女籃奪金後，今屆奧運美國與中國同樣贏得40面金牌，不過美國銀牌較多（44面），拋離27面銀牌的中國，從而保住「一哥」位置。另外，日本成績亦有驚喜，以20金12銀13銅排名第3，澳洲及法國分別以18金和16金排名第4及第5。香港則以2金2銅排名37，創下歷屆最高排名。