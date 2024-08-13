夢幻巴黎功成身退 2028洛杉磯再見！

巴黎奧運閉幕禮周一凌晨假巴黎法國球場舉行，代表在這「夢幻之都」的兩個多星期奧運旅程來到尾聲，看過一場史上最具創意，亦極具爭議的開幕禮，閉幕禮亦精彩萬分。隨着五環旗落下並轉交到洛杉磯市長巴斯手上，象徵2028年奧會於這個美國西岸城市正式接棒，令人期待。

閉幕禮主題為《紀錄》，以歌劇形式組成視覺奇觀。其後持續17日的氣球火盆上的聖火熄滅，閉幕禮在主場館正式開始，場館內有個世界地圖舞台，各國持旗手進場，在舞台上巡遊，港隊由男子跆拳道選手盧蔚豐及女子單車手李思穎擔任持旗手，中國代表則為李發彬和歐紫霞。

運動員衝上台勁high 其後舞台上演第二輪表演，砌出奧運五環後，變成流行音樂演唱會，運動員圍住舞台開Party，玩得慶起更衝上舞台，場面極為熱鬧。興奮過後大會進行五環旗交接儀式，當旗幟交到洛杉磯市長巴斯手上後，由荷里活巨星湯告魯斯領銜的「洛杉磯8分鐘」隨即上演，最後國際奧委會主席湯瑪士•巴治，與包括孫穎莎在內的運動員代表一齊吹熄奧運火種，宣布巴黎奧運會正式結束，2028年奧運會將在美國洛杉磯舉行。

今屆港隊收穫2金2銅，巴黎奧運中國香港代表團團長施文信博士總結時，表示感謝市民對運動員的支持：「我在不少賽場看到香港人的蹤影，聽到他們為運動員吶喊助威，對於在異地比賽的運動員來說是莫大的鼓勵。即使不少人身處香港，時差亦無減市民對運動員的支持，運動員越洋都能感受到大家的熱情，深受感動。」

採訪20多天為港將自豪 總結記者這次奧運之旅，在巴黎採訪20多天，和大家一起見證了很多香港代表隊的歷史時刻，香港這個小小地方，仍然有很多人追求夢想，小記為香港運動員登上五環舞台、體壇之巔感到自豪，在此感謝他們每一個的付出，「Bon Joyce」亦功成身退。今屆港隊共有35名運動員出戰13個項目，其中超過一半運動員是首次征奧，同樣是首次「征奧」的小記能夠見證奧運聖火傳到新一代手上，也是無憾。